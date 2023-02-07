Синоптики: в течение суток в Сочи ожидается мокрый снег

В Лазаревском районе Сочи с ночи идет мокрый снег. Такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Сочи.

Местами прогнозируется налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах вероятна гололедица. Видимость в условиях осадков составляет 1–2 км. Метеорологи предупреждают: возможно усиление восточного и северо-восточного ветра, порывы могут составлять 20–25 м/с. По прогнозам, до конца 7 февраля пройдут снегопады в предгорьях и горах Сочи. Местами — сильные осадки. На высотах свыше 1 тыс. метров над уровнем моря сохраняется слабая лавиноопасность. Возможно усиление ветра.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме по поручению главы города Алексея Копайгородского. Въезд в горный кластер на автомобилях на летней резине ограничен. Жителям и гостям курорта рекомендуют воспользоваться общественным транспортом до Красной Поляны.

Екатерина Мухамедова

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