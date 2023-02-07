11 памятников природы Апшеронского района внесут в реестр ООПТ

В единый госреестр недвижимости (ЕРГН) внесут сведения об 11 природных территориях Апшеронского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило, что на территории Апшеронского района расположены памятники природы: «Большая и Малая Азишские пещеры», «Гуамское ущелье», «Насаждение бука восточного», «Пихтовые насаждения», «Скала Собор», «Урочище Волчьи ворота», «Урочище Черниговское», «Участок пихты Нордмана с тисом ягодным», «Эталонный массив дуба скального», «Эталонный участок бука восточного».

Сведений о границах рекреационных объектов в государственном кадастре недвижимости нет. Это, по оценке прокуратуры, может привести к незаконному использованию, занятию и отчуждению территорий, а также к нарушению режима их охраны.

Прокуратура Апшеронского района направила в суд иск о возложении на минприроды Краснодарского края обязанности по предоставлению в органы государственного кадастрового учета документов. По решению суда требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Его исполнение контролирует прокуратура.

Екатерина Мухамедова

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