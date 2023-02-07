ВТБ запланировал разместить акции во II квартале 2023 года

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк планирует разместить свои акции на открытом рынке во втором квартале 2023 года.

«Вторая допэмиссия, которую мы планируем во втором квартале, чисто коммерческая»,— сказал господин Костин в эфире «Россия 24» (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что кредитная организация будет размещать бумаги на открытом рынке, у банка есть предварительные заявки на 120 млрд руб. По словам главы ВТБ, он планирует получить в капитал первого уровня банка не менее 270 млрд руб. в течение первого полугодия, решив таким образом проблему с капиталом.

Ранее ВТБ объявил об увеличении уставного капитала банка на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 30 трлн номиналом 0,01 руб. каждая.