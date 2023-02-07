Бывший руководитель батутного центра в Кумертау предстанет перед судом

Кумертауский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело по обвинению 26-летего бывшего исполняющего обязанности директора батутного центра в Кумертау в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ и пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело расследовал Мелеузовский межрайонный следственный отдел, сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

В феврале 2022 года 19-летний парень в состоянии алкогольного опьянения при прыжке с батута в аттракцион «поролоновая яма» приземлился на оголенную бетонную поверхность, получил перелом позвоночника и через 11 дней скончался в больнице. Следствие установило, что аттракцион не соответствовал требованиям ГОСТа из-за разрушения защитного мата на дне поролоновой ямы, что привело к травме.

Позднее четырехлетний ребенок при прыжке с батута приземлился на его оголенный металлический каркас и сломал ногу. Каркас также должны были защитить в соответствии с требованиями ГОСТа.

После сообщений о несчастных случаях в полицию деятельность батутного центра была прекращена.

Обвиняемый не признал вину.

В адрес главы администрации Кумертау направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших преступлению.

Майя Иванова

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