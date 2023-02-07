«Сибирский титан» отложил начало строительства завода в Томской области

Компания «Сибирский титан» отложила начало строительства завода по производству диоксида титана. «Мы ожидали, что в январе состоится совет директоров, на котором будет принято решение об одобрении сделки по получению кредита. К сожалению, заседание перенесено на февраль. Мы надеемся, что один из учредителей - частный инвестор - примет условия, на которых банк готов предоставить кредит», - сказал журналистам заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов (цитата по «Интерфакс»).

Новые сроки строительства он не уточнил. Ранее сообщалось, что начало производства планируется в 2024 году.

Летом прошлого года стало известно, что инвестиции в строительство завода по производству диоксида титана в Томской области составят 4,5 млрд руб. Инвесторы проекта – «Сибирский химический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и холдинговая компания «Давинчи». Планируется, что предприятие к 2026 году будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова