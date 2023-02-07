Жительницу Копейска осудили за сокрытие причастности зятя к экстремизму

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу жительницы Копейска, скрывшей причастность своего зятя к террористической деятельности. Она признана виновной в несообщении о преступлении. Ей назначен судебный штраф в 60 тыс. руб., сообщают в управлении ФСБ региона.

Как установил суд, копейчанка скрыла приверженность своего зятя террористической идеологии и его причастность к незаконной деятельности. Так, экстремист вовлек дочь горожанки в радикальный ислам и перебрался с ней в Сирию, где семейная пара вступила в международную террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Личность радикала сотрудники УФСБ установили в 2020 году.

Приговор вступил в законную силу.