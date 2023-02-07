Инвестиции резидентов индустриального парка ММК в 2022 году выросли в 2,5 раза

В 2022 году инвестиции резидентов индустриального парка ПАО «ММК» выросли по отношению к предыдущему году более чем в 2,5 раза и достигли 667 млн руб. Объем отгруженной резидентами продукции увеличился на 38% и составил более 5 млрд руб., сообщает пресс-служба группы ММК.

В сумме за шесть лет работы индустриального парка объем инвестиций резидентов в собственное развитие превысил 1,5 млрд руб. На каждый рубль вложение в инфраструктуру со стороны парка приходится 3,6 руб. со стороны резидентов.

Сейчас в индустриальном парке работают 42 компании, площади заполнены на 83%. Создано более 1 тыс. рабочих мест.