На трассе в Челябинской области сгорел школьный автобус

В Троицком районе Челябинской области загорелся школьный автобус по дороге за детьми. На автодороге Нижняя Санарка – Логовое организовано реверсивное движение, сообщает управление ГИБДД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром. Автобус ПАЗ отправился за детьми, чтобы отвезти их в школу. В пути произошла поломка, и водитель отправился обратно, сообщив об этом руководству. Возвращаясь, он почувствовал запах гари и увидел дым в салоне. Водитель остановил автобус, вышел и обнаружил что машина горит.

На место прибыл пожарные и экипаж ДПС. ПАЗ полностью выгорел.