Двоих курганцев осудили за организацию незаконной миграции

Курганский городской суд огласил приговор по уголовному делу двоих местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции. Им назначено два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщают в управлении ФСБ региона. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что гражданин Азербайджана и его супруга решили помочь своим родственникам незаконно получить разрешение на временное проживание в России. Для этого они нашли двух незамужних жительниц Кургана, которые за деньги согласились вступить в фиктивный брак. Затем в городском управлении ЗАГС зарегистрировали два мнимых брачных союза, после чего чего иностранцы незаконно получили документы на проживание в РФ.