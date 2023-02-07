Пермское предприятие изготовит двигатели для новых самолетов татарстанского перевозчика

АО «ОДК — Пермские моторы» изготовит двигатели ПС-90А для самолетов Ту-214, которые Казанский авиазавод имени С. П. Горбунова собирает по заказу авиакомпании «ЮВТ Аэро». Об этом сообщает портал «Бизнес Online». Как рассказал изданию гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев, специалисты авиаперевозчика недавно провели встречу с руководством «ОДК-ПМ», в ближайшее время предполагается визит на завод. «Посмотрим, что собой представляет двигатель, какие нюансы. Кое-какой информацией с нами поделились. В целом отзывы о ПС-90А хорошие»,— отметил господин Трубаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ЮВТ Аэро» (аббревиатура расшифровывается как «Юго-восток Татарстана») — региональная авиакомпания, выполняющая регулярные пассажирские рейсы из городов Республики Татарстан. В настоящий момент перевозчик эксплуатирует канадские самолеты CRJ-200. В октябре прошлого года компания заключила с Казанским авиазаводом имени С. П. Горбунова контракт на поставку четырех самолетов Ту-214. Первые два самолета «ЮВТ Аэро» должна получить в октябре 2024 года, поставка еще двух ожидается в сентябре 2025-го.