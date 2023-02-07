Челябинские таможенники пресекли ввоз сомнительной партии 20 тонн грецких орехов

Сотрудники Челябинской таможни не допустили ввоз сомнительной партии 20 т грецких орехов из Казахстана. Поставку признали фиктивной, сообщают в ведомстве.

Грузовик с орехами остановили в районе пункта пропуска Бугристое. Согласно товаросопроводительным документам, груз следовал в Волгоград к индивидуальному предпринимателю. Однако таможенники выяснили, что получатель не занимается реализацией продуктов питания и не имеет отношения к ввозимому товару. Поставку признали фиктивной, грузовик с орехами развернули обратно в Казахстан.

В январе сотрудники Челябинской таможни выявили более 60 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров общим весом более 1,1 тыс. т. Большую часть такого груза составила плодоовощная продукция.