В Екатеринбурге произошел пожар в салоне эротического массажа

В ночь на 7 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в банном комплексе, расположенном в подвале пятиэтажного дома на ул. Якова Свердлова, 62, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. По данным портала Е1.ru, речь идет о салоне эротического массажа, предлагающем программы «Нефритовый дворец», «Киска», «Клубничка».

Площадь пожара составила 20 кв. м. По итогу была повреждена мягкая мебель и внутренняя отделка в двух комнатах. Еще до прибытия спасателей из здания эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет.

В тушении принимали участие 34 человека личного состава и девять ед. техники. Пожар удалось полностью ликвидировать за несколько часов.

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