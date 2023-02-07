В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 13% за неделю

За прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области вырос на 13% к предыдущей неделе. Всего зарегистрировано 113 случаев на 10 тыс. населения. Эпидемический порог превышен на 27,5%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Значительнее всего на прошлой неделе выросло число заболевших школьников (дети от семи до 14 лет) – на 23,1%. Среди взрослых зарегистрировано на 11,6% больше случаев, детей 3-6 лет – на 7,5%, до 3 лет – на 6,1%. Среди взрослого населения уровень заболеваемости выше эпидпорога на 67,2%, детей 7-14 лет – на 4%, до 3 лет – на 1,8%. Ниже порога заболеваемость среди детей 3-6 лет.

На 6 февраля учебный процесс приостановлен в 107 классах 46 школ Челябинской области.