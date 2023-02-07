Лавров прибыл с первым визитом в Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Мали в рамках своего первого рабочего визита в эту страну. Фото прибытия главы МИД РФ опубликовала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

У господина Лаврова в рамках визита запланированы встреча с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и переговоры с главой МИД Мали Абдулайе Диопом. Как сообщал МИД РФ, стороны обсудят сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, взаимодействие в освоении запасов минерального сырья, геологоразведке, энергетике, инфраструктуре и сельском хозяйстве. Москва намерена поднять тему предстоящих поставок российской пшеницы в Мали.

Очередное турне Сергей Лаврова началось с визита в Ирак. На этой неделе министр посетит Мавританию и Судан.

Леонид Уварчев