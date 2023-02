В Астане запустят торговую площадку для акций глобальных компаний на технологиях «СПБ Биржи»

Торговая площадка ITS для акций глобальных компаний будет запущена на базе международного финансового центра «Астана». Платформу открывают «СПБ Биржа», Freedom Finance и казахстанская некоммерческая организация Foundation for the Support and Development of International Financial Center.

Председатель правления ITS Чингиз Канапьянов сообщил казахстанскому Forbes, что площадка будет специализироваться на торговле акциями иностранных компаний. Например, Apple, Xiaomi, Tesla, Netflix и других. Доступ к торговле получат инвесторы стран СНГ, Центральной Азии и Турции. Источники РБК сообщили, что российских инвесторов также допустят до торгов при условии, что они не находятся в санкционных списках.

Как объяснил господин Канапьянов, речь идет не о бирже в классическом понимании. Основатели определяют свой проект как «многостороннюю торговую площадку». На ней нельзя будет проводить первичное размещение акций (IPO). На ITS будет вестись торговля бумагами компаний из США, Европы и Азии с листингом на биржах NYSE и NASDAQ, а также китайскими акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже. На старте будет доступно около 2 тыс. наименований.

«СПБ Бирже» принадлежит 10% минус одна акция платформы, рассказал господин Канапьянов. Гендиректор «СПБ Биржи» Роман Горюнов сообщил РБК, что российская компания предоставит площадке свои технологии и бизнес-модель. По его словам, «ITS — это независимый проект, который будет развиваться как международный хаб ликвидности для инвесторов и финансовых посредников из Азии и стран СНГ». Еще 10% площадки — у Freedom Kazakhstan Ltd (контролирует брокера Freedom Finance и одноименный банк). 80% принадлежит организации Foundation for the Support and Development of International Financial Center.

Для российских инвесторов торговля иностранными акциями сейчас затруднена из-за санкций. В конце мая 2022 года часть иностранных бумаг, принадлежащих россиянам, была заблокирована из-за ограничений в отношении Национального расчетного депозитария. Центробанк в конце ноября оценивал сумму заблокированных активов в 5,7 трлн руб. Некоторые зарубежные брокеры, через которые также можно покупать ценные бумаги глобальных компаний, также ввели ряд ограничений на торговлю.

Леонид Уварчев