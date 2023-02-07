Воронежская область стала третьим регионом-производителем сельхозпродукции в России после Краснодарского края и Ростовской области

По итогам 2022 года Воронежская область стала первой в ЦФО и третьей в России (после крупных Краснодарского края и Ростовской области, имеющих иные климатические условия) по стоимости валовой произведенной продукции сельского хозяйства — 368 млрд руб. Об этом вице-премьер Виктор Логвинов сообщил в ходе совещания под руководством губернатора Александра Гусева.

По производству многих видов продукции АПК регион входит в число лидеров страны, рассказал «Ъ-Черноземье» Виктор Логвинов:

по молоку — третье место в стране и первое в ЦФО (произведено 1,05 млн т, в том числе 858 тыс. т — на сельхозпредприятиях);

— третье место в стране и первое в ЦФО (произведено 1,05 млн т, в том числе 858 тыс. т — на сельхозпредприятиях); по мясу — четвертое место в стране, в том числе по КРС (69,1 тыс. т) и свинине (403,8 тыс. т) — третье место;

— четвертое место в стране, в том числе по КРС (69,1 тыс. т) и свинине (403,8 тыс. т) — третье место; по сбору сахарной свеклы — второе место в стране (6 млн т).

По стоимости произведенной валовой продукции в 2022 году Воронежская область обогнала Белгородскую (360 млн т) с ее развитым производством мяса. Краснодарский край в 2022 году выпустил сельхозпродукции на 660 млрд руб., Ростовская область — на 455 млрд руб. Пятым идет Татарстан — 333 млрд руб.

Олег Мухин