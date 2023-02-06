«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальном рынке? Что делать инвесторам, какие активы покупать? Или, может быть, пока не стоит это делать? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Российский рынок 6 февраля оказался в неплохом плюсе при том, что на Западе стрессовая ситуация сложилась еще с 3 февраля. Такая композиция многих инвесторов, конечно, приводит в смущение. Что вы по этому поводу думаете, и какие идеи есть на данный момент?

Сергей Суверов: Несмотря на то, что российская экономика по 2022 году была в рецессии, технологический сектор рос хорошо, он поддерживается государством. В этом сегменте я бы особенно отметил кибербезопасность, потому что расходы на нее растут опережающими темпами, и цены на услуги и продукты компаний, предоставляющих такие услуги, достаточно сильно дорожают. И, конечно, это лидер этого сектора на российском фондовом рынке — компания Positive Technologies — она является одной из самых быстрорастущих вообще среди всех российских эмитентов.

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