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Коммерсантъ FM
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«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Positive Technologies

Что происходит на глобальном рынке? Что делать инвесторам, какие активы покупать? Или, может быть, пока не стоит это делать? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Российский рынок 6 февраля оказался в неплохом плюсе при том, что на Западе стрессовая ситуация сложилась еще с 3 февраля. Такая композиция многих инвесторов, конечно, приводит в смущение. Что вы по этому поводу думаете, и какие идеи есть на данный момент?

Сергей Суверов: Несмотря на то, что российская экономика по 2022 году была в рецессии, технологический сектор рос хорошо, он поддерживается государством. В этом сегменте я бы особенно отметил кибербезопасность, потому что расходы на нее растут опережающими темпами, и цены на услуги и продукты компаний, предоставляющих такие услуги, достаточно сильно дорожают. И, конечно, это лидер этого сектора на российском фондовом рынке — компания Positive Technologies — она является одной из самых быстрорастущих вообще среди всех российских эмитентов.

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