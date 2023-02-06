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Коммерсантъ FM
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Построенный СИБУРом аэропорт в Тобольске получил статус международного

Расположенный в Тобольском районе Тюменской области аэропорт Ремезов, принадлежащий СИБУРу, получил статус международного. Такое решение приняло правительство РФ, включив распоряжением от 4 февраля Ремезов в список аэропортов федерального значения с международным статусом под № 75.2.

Строительство аэропорта Ремезов началось в 2018 году. Запуск в эксплуатацию осуществлен в 2021 году. Инвестором выступил «СИБУР Холдинг», который, по данным «Авиапорта», вложил в строительство аэрпорта более 19 млрд руб.

«Открыть аэропорт Тобольск (Ремезов) для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузо-пассажирский работающий на нерегулярной основе многосторонний пункт пропуска через госграницу РФ»,— говорится в документе.

Распоряжение о российских аэропортах с международным статусом пополняется с 2016 года, момента его выхода. Тобольск (Ремезов) будет находиться между аэропортами Тамбов (Донское), №75.1 и Томск (Богашево), № 76. В редакции от 28 января 2023 года в списке — 91 позиция. В январе статус международного получил аэропорт Норильск (Алыкель).

Мария Федотова

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