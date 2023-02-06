«У чиновников АПЛ новый приступ жажды справедливости»

Английская футбольная премьер-лига может остаться без топового клуба. Функционеры продолжают обвинять «Манчестер Сити» в нарушении финансовых правил. Наказание, которое грозит клубу-миллиардеру, может быть очень серьезным, сообщает издание Daily Mail. Речь идет о снятии очков и даже об исключении из АПЛ. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Rickett / AP Фото: Martin Rickett / AP

«Манчестер Сити» обвиняют в различных финансовых нарушениях далеко не первый раз. Пару лет назад их даже исключили из еврокубков на два сезона, но потом вердикт пересмотрели. То в чем «горожан» обвиняют сейчас, вроде как позволит наказать клуб по полной программе. Только вот подробностей обвинения пока нет. Чиновники из АПЛ сообщают лишь, что нарушения эти «Мансити» допустил в сезоне, который стартовал в 2009 году. Британские СМИ не стесняются и уверяют, что команда может не только лишиться очков, но и вылететь из АПЛ.

Но что бы там не нарушил клуб, до самого жесткого наказания, скорее всего, не дойдет, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Кто-кто, а Английская премьер-лига рассматривает футбол в качестве шоу-бизнеса, индустрии развлечений. Есть большие сомнения, что они исключат "Манчестер Сити" из соревнований, это серьезная потеря, потому что клуб не рядовой, потому что за те годы, как туда пришли шейхи, он стал одним из мировых лидеров. Жути, я думаю, они нагонят, будут какие-то определенные санкции, но до исключения не дойдет».

Более того, чиновники из АПЛ не раз доказывали, что в любой момент могут переобуться буквально воздухе. Например, в 2021 году, Арбитражный суд заявил, что опубликует информацию по делу «Манчестер Сити», клуб подал апелляцию и был решительно против такого исхода. В этот момент АПЛ вдруг поддерживает апелляцию «горожан». И все, что обсуждалось на заседаниях, остается тайной. Сейчас же у чиновников лиги новый приступ жажды справедливости.

Скорее всего, они пытаются поставить на место те команды, которые хотели создать суперлигу, считает футбольный агент Вадим Трушков:

«Так как у нас футбол "вне политики", то это сведение счетов, и, думаю, что это не первый и не последний клуб, потому что мы все помним, сколько историй было, а дальше будет больше. Потому что следующие на очереди могут оказаться испанские команды».

Итальянский «Ювентус», которого недавно обвинили в финансовых махинациях, тоже был в числе тех, кто поддерживал суперлигу. Богатые клубы, которые не пытаются примкнуть к революционерам, обычно нарушают финансовые законы без последствий, рассказал “Ъ FM” комментатор Михаил Моссаковский:

«Серьезные наказания за нарушения правил финансовые и fair play получают в Европе маленькие клубы, те, кто не может за себя постоять, или те, у кого возможности не такие серьезные, как у грандов. А гранды позволяют себе делать достаточно вопиющие вещи, как в свое время, например, был трансфер с Килианом Мбаппе в Париж, и при этом в той или иной степени оставаться безнаказанным, до той поры, пока у дела не появится политическая подоплека».

Не исключено, что «Мансити» в очередной раз выйдет сухим из воды. Все-таки пока все обвинения озвучивает лишь британская пресса. И главный посыл СМИ — наказание будет жестким, если, внимание, вина «Манчестер Сити» будет доказана. А как показали разбирательства прошлых лет, с такими юристами которых привлекает этот клуб, обвинителям будет непросто.

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