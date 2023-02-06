Школа в краснодарском микрорайоне «Родные просторы» готова на 80%

В поселке Знаменском (Краснодар), на территории ЖК «Родные просторы» завершается строительство школы на 1550 мест. Об этом сообщают в пресс-службе застройщика — ГК «Точно» (ранее — «ЮгСтройИмпериал»).

По данным компании, в настоящий момент готовность образовательного учреждения, которое строится в рамках комплексного развития территории (КРТ), составляет 80%. Свои двери для учеников новая школа откроет 1 сентября 2023 года.

В новом учебном заведении предусмотрено 62 учебных класса с интерактивными досками и проекторами, 50 специализированных кабинетов, зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест. Также в школе разместится столовая на 775 мест, тренажерный зал, танцевальная студия, кабинет робототехники и библиотека.

По данным застройщика, благодаря отдельным входам в школе зонируют помещения для начальных и общеобразовательных классов. Кроме того, возле школы оборудуют автостоянку на 58 мест.

Руководитель проектов по соцобъектам ГК «Точно» Дмитрий Жук рассказал, что в «Родных просторах» помимо школы возводят три детсада общей вместимостью 880 человек, поликлинику и православный храм.

Наталья Решетняк

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