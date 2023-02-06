Петербургская сеть «Лента» готовится к запуску собственной сети дискаунтеров

Торговая сеть «Лента» планирует запуск пилотного проекта собственной сети дискаунтеров, заявка на бренд «Ленту Эконом», под которым будут работать магазины нового формата, подана в Роспатент. Об этом пишет «РБК Петербург» со ссылкой на PR-службу «Ленты».

«Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование некоторых существующих гипермаркетов»,— цитирует издание собеседника в компании.

Как отметили в «Ленте», развитие дискаунтеров встало на повестке дня компании в связи со снижением покупательской способности населения, которое в последнем квартале 2022 года резко сократило траты на, например, крепкий алкоголь и непродовольственные товары, в том числе бытовую технику и игрушки.

В настоящий момент у «Ленты» есть собственная сеть дискаунтеров «365+», запущенная в январе 2021 года. Сейчас магазины бренда работают в Новосибирске и Барнауле.

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