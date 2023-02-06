Красота на экспорт

О том, как визажисты, стилисты и другие профессионалы бьюти-индустрии вписались в новую среду обитания и применяют полученные в России навыки, они рассказывают в серии мини-интервью «Коммерсантъ Стиль».

Валентина Перник, врач-косметолог, живет и работает в Ришон-ле-Ционе (Израиль) с 2019 года:

— В Израиле очень много людей с проблемной кожей — акне и пигментацией. С такими пациентами я и работаю. Из-за жаркого климата и активного солнца я не могу круглый год использовать весь косметологический функционал, поэтому приходится призывать к большей ответственности самих пациентов, что не на руку косметологам.

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Фото: @skin_valya Врач-косметолог Валентина Перник

Фото: @skin_valya

Здесь очень развито назначение домашнего ухода. Профессиональных международных брендов на местном рынке представлено немного из-за необходимости получать разрешение Минздрава, в основном доминируют израильские. С другой стороны, в индустрию можно прийти сразу после курсов, не имея высшего медицинского образования. Поэтому конкуренция среди косметологов высокая.

Антон Зимин, визажист, живет и работает в Гонконге (специальный экономический район КНР) с июня 2022 года:

— Здесь очень детально прорабатываются все организационные моменты съемок, а также составляются подробные референсы и списки всего необходимого вплоть до названия и цвета продукта. Это удобно, потому что тогда вся команда в курсе. Так как я работаю в команде бренда M·A·C, то сотрудничаю в основном с инфлюенсерами и звездами.

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Фото: @zimin_anton Визажист Антон Зимин

Фото: @zimin_anton

Тенденции здесь очень отличаются: есть интерес ко всему естественному и натуральному — как в жизни, так и в рекламе. Мне кажется, что на местном рынке не хватает экспертов, потому что замечаю прорехи при работе с накладными ресницами и бровями. Возможно, это проблема не визажистов, а постпродакшена.

Среди продуктов в топе — уход, праймер, тон 2-в-1 и с эффектом сияющей кожи. Здесь не любят веснушки, и многие средства направлены на защиту от солнца и избавление от пигментации. Даже в декоративной косметике практически всегда сделан акцент на уход.

Евгений Зубов, звездный стилист, живет и работает в Париже (Франция) с октября 2022 года:

— В Париже проходят недели моды и громкие премьеры. Я уже успел поработать с некоторыми звездами и моделями, с глянцем.

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Фото: @eugeny_zubov Cтилист Евгений Зубов

Фото: @eugeny_zubov

В целом бьюти-индустрия здесь не очень развита: многие стилисты получают фундаментальное образование, но не развиваются дальше. Мои клиенты жалуются, что ищут мастеров по несколько лет, а их не могут подстричь ровно или так, как им хочется.

Я в основном работаю с русскоязычной аудиторией, которая находит меня через соцсети и знакомых. Парижские салоны и локальные мастера не особо любят соцсети, которые, наоборот, очень популярны в Москве.

Из тенденций актуален балаяж — вольное осветление волос без фольги. Но в целом француженки не тратят много времени на внешний вид, а укладку и макияж делают только на особые события.

Сергей Лозин, стилист-колорист, живет и работает в Нью-Йорке (США) с ноября 2022 года:

— Могу точно сказать, что люди здесь делают укладки чаще, чем в Москве. Нью-Йорк — это город ранних людей, поэтому все салоны начинают работать в восемь утра. Многие ходят на укладки перед работой, особенно на Манхэттене. Мои клиенты — как раз такие, а также туристы из других штатов и немного русских, живущих здесь.

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Фото: @suppersmaize Стилист-колорист Сергей Лозин

Фото: @suppersmaize

Из тенденций: любят гладкие волосы — такой стиль без объема был у нас актуален лет десять назад. С окрашиванием то же самое: в Нью-Йорке процветает мелирование всех вариаций. За нюансами в оттенках не гонятся, поэтому часто делают теплые тона.

Люди в городе очень пунктуальные, вежливые и улыбчивые. 90% клиентов оставляют чаевые. Единицы могут устроить скандал, если что-то не понравилось.

После пандемии экономика еще не оправилась. Людей немного: кто-то работает из дома, кто-то уехал в другие штаты. Пока меня находят через соцсети.

Сандра Истомина, визажист и стилист, живет и работает в Дубае (ОАЭ) с ноября 2022 года:

— Большой разницы в работе я не чувствую, потому что сейчас здесь очень много россиян, в том числе моих клиентов. Получается, я работаю на свою аудиторию, на тех, кто меня знает и любит мой стиль. Те, кто приходит ко мне через сарафанное радио, говорят, что им очень не хватало свежих образов. Локальные тенденции в Дубае — это плотный тон, стрелки, густые ресницы и объемные укладки с локонами. Мне это напоминает, как в Москве красились лет 15 назад. Такие же образы и в рекламных кампаниях — все и сразу.

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Фото: @sandraistomina Визажист и стилист Сандра Истомина

Фото: @sandraistomina

Гонорары здесь вдвое выше, чем в Москве. Из минусов — жара, то есть макияж и укладка должны быть очень стойкими. А еще я замечаю, что часто отменяют или переносят съемки, и не по разу. Мне кажется, из-за расслабленного образа жизни.

Леша Дробков, нейл-мастер живет и работает в Стамбуле (Турция) с ноября 2022 года:

— В Стамбуле голод на рынке бьюти-услуг. В этом есть как плюсы, так и минусы. Например, достаточно легко найти клиентов — нужен только регулярный контент. Работаю пока что в основном с такими же релокантами, как и я. На 70% они находят меня через сарафанное радио в Telegram-чатах и каналах для переехавших. Но стали замечать и местные: обращают внимание на мои ногти и спрашивают аккаунт в соцсетях.

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Фото: @unial.nails Нейл-мастер Леша Дробков

Фото: @unial.nails

Из минусов: цены на маникюр здесь сильно ниже. Я работаю по московским ценам только потому, что сильно выделяюсь благодаря своим необычным работам и небольшому количеству мастеров. Здесь мало местных производителей, так как бьюти-рынок только формируется, поэтому я закупаюсь у представителей российских брендов для маникюра — из-за налогов на ввоз получается сильно дороже.

Дарья Богомолова