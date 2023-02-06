В Майкопе проверят обстоятельства гибели пенсионерки в аварии на пешеходном переходе

В Майкопе начали проверку обстоятельств ДТП, в результате которого скончалась 57-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре». Об этом сообщила пресс-служба МВД по Адыгее.

По данным ведомства, авария произошла днем 6 февраля на перекрестке улиц Пролетарской и Жуковского. По предварительным данным, 47-летний водитель маршрутки, управляя пассажирским автомобилем «ГАЗель», сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм пострадавшая скончалась.

«Полицейскими установлено, что на момент аварии транспортное средство двигалось по маршруту»,— говорится в сообщении.

В маршрутке в момент столкновения находились восемь пассажиров. Среди них нет пострадавших.

Анастасия Донскова

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