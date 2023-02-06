Williams Racing показала ливрею болида Формулы 1 на сезон-2023

Команда Williams Racing представила ливрею гоночного болида, с которой британский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.
Williams FW45
Фото: Williams Racing
В рамках презентации, прошедшей в Великобритании, команда не показала новую машину Williams FW45, а ограничилась премьерой ливреи. Болид сохранил фирменную раскраску в темно-синем цвете с геометрическим узором из элементов бирюзового и черного цветов.
Подписание спонсорского контракта с американской нефтяной компанией Gulf Oil привело к появлению в ливрее оранжевых акцентов, а также логотипов компании. Эмблемы нового партнера размещены и на экипировке гонщиков Williams Racing.
Напомним, в сезоне-2023 пилотами Williams Racing в чемпионате мира будут таец Алекс Албон и дебютант Формулы 1 американец Логан Сарджент.