Williams Racing показала ливрею болида Формулы 1 на сезон-2023

Команда Williams Racing представила ливрею гоночного болида, с которой британский коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

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Фото: Williams Racing Williams FW45

Фото: Williams Racing

В рамках презентации, прошедшей в Великобритании, команда не показала новую машину Williams FW45, а ограничилась премьерой ливреи. Болид сохранил фирменную раскраску в темно-синем цвете с геометрическим узором из элементов бирюзового и черного цветов.

Подписание спонсорского контракта с американской нефтяной компанией Gulf Oil привело к появлению в ливрее оранжевых акцентов, а также логотипов компании. Эмблемы нового партнера размещены и на экипировке гонщиков Williams Racing.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Williams Racing в чемпионате мира будут таец Алекс Албон и дебютант Формулы 1 американец Логан Сарджент.

Максим Вершинин