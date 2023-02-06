Руководство ликвидированного ТСЖ осудили за присвоение 7 млн рублей

Нижегородский райсуд вынес приговор в отношении бывшего руководства ТСЖ «ИФМ-Афонино» (организация, управлявшая двумя небольшими многоквартирными домами в деревне Афонино, в процедуре ликвидации). Председатель правления и бывший главный бухгалтер товарищества обвинялись в присвоении денег на общую сумму более 7 млн руб.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, подсудимые, используя свое служебное положение, в 2014-2019 годах совершили ряд хищений денежных средств, внесенных жильцами для оплаты за коммунальные услуги. Судебное разбирательство по уголовному делу длилось более двух лет. В результате председатель ТСЖ был осужден на пять с половиной лет заключения в колонии в колонии общего режима. Женщина-бывший бухгалтер была наказана условным сроком в 3,5 года. Обвинительный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Иван Сергеев