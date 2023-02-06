В свердловском парке «Бажовские места» ввели карантин по бешенству

В Свердловской области в парке «Бажовские места» до 23 марта ввели карантин по бешенству, сообщили в соцсетях Сысертской ветеринарной станции. Причиной стало то, что в границах особо охраняемой природной территории заболевание было обнаружено у волка

В связи с карантином, посторонним лицам запрещается посещать территорию. «В целях предотвращения возникновения и распространения бешенства плотоядных, владельцы восприимчивых животных обязаны: о случаях заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание, владельцу необходимо обратиться в государственную ветеринарную службу. Не пытайтесь лечить животных самостоятельно», — говорится в сообщении станции.

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