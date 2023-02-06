В Качканаре задержали мужчину по подозрению в телефонном мошенничестве

Сотрудники уголовного розыска задержали в Качканаре Рустама Оглы по прозвищу Таксист Юра, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По версии следствия, он занимался телефонным мошенничеством: звонил пожилым людям, представлялся их «внуком», который якобы попал в ДТП, и просил передать деньги для решения проблемы. Затем с пенсионерами по телефону общались мнимые сотрудники полиции, которые подтверждали его версию. По предварительным данным, жертвами мошенников стали две женщины — 1939 года и 1940 года рождения. Одна передала курьеру 300 тыс. руб., другая — 250 тыс. руб.

Полковник Горелых отметил, что ранее Рустам Оглы не привлекался к уголовной ответственности. Вину он признал, сейчас находится под стражей. Его личность проверяется на предмет преступлений в других регионах России.

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Анастасия Сбродова