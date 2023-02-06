Суд запретил строить высоток рядом с парком Фрунзе в Новороссийске

Четвертый кассационный суд удовлетворил требования новороссийских активистов по сохранению зоны отдыха рядом с парком Фрунзе. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила новороссийский эколог Татьяна Трибрат.

Определением суда были отменены разрешение на строительство высотки, продажа территории и изменение назначения земельного участка. Постройка жилого комплекса из двух 18-этажных домов признана незаконной. «Мы считаем, что наши требования справедливы, потому что на территории города Новороссийска катастрофически не хватает зеленых зон. Все, что удается сейчас защитить, горожане защищают до конца. Жители города откликнулись на наш призыв. За первые 10 дней мы собрали 100 тыс. руб., а потом еще 65 тыс. руб. на услуги адвоката»,— отметила госпожа Трибрат.

В 2017 году ООО «Рыцарский зал» получило разрешение на строительство в администрации города и передало участок в аренду компании-застройщику ООО «Капитал строй». Группа новороссийских активистов в составе 15 человек обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи земельного участка и разрешения на строительство недействительными. В этом же году суд удовлетворил требование истцов и стройку остановили.

В 2019 году в суд обратилась участница долевого строительства жилого комплекса в парке Фрунзе Вера Исаева. Она заявила, что ее интересы не были учтены при вынесении судебного решения. Госпожа Исаева восстановила пропущенный срок для подачи жалобы на решения суда, в результате дело вернули на новое рассмотрение.

23 июня 2021 года в рамках повторного судебного процесса судья Октябрьского райсуда Новороссийска Людмила Иванова вынесла решение о признании строительства многоэтажек рядом с парком Фрунзе законным.

В июле 2021 года глава Новороссийска Игорь Дяченко назвал судебное решение «нонсенсом» и пообещал не допустить строительства высоток рядом с парком и добиться включения этого участка в границы рекреационной зоны.

Подробнее — в материале «"Рыцарский зал" занял место у парка».

Екатерина Мухамедова

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