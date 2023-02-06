В 2023 году на защиту экологии в Ростовской области направят 1,2 млрд рублей

В Ростовской области на защиту окружающей среды в текущем году будет выделено 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Планы по реализации природоохранных мер обсуждались в рамках отчета главы минприроды региона.

Согласно информации правительства, средства пойдут на расчистку рек, мониторинг загрязнения воздуха, воспроизводство лесов и ликвидацию экологического ущерба. В регионе будет ликвидировано 47 свалочных очагов. Планируется рекультивация пяти свалок в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске. Также будет усилен мониторинг пожарной безопасности. Площадь видеонаблюдения в лесах увеличится до 85%. Лесонасаждения увеличат на 20 га — до 1,9 тыс. га. Начнется высадка деревьев в пострадавшем от пожаров Усть-Донецком районе.

Анастасия Назарова