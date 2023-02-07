Раневскую поставили на конвейер

На платформе Kion начинается показ фильма Дмитрия Петруня «Раневская». Посмотрев первые две серии, Михаил Трофименков так и не получил ответа на вопрос, в чем секрет Фаины Раневской, да и не надеялся получить его от конвейерного байопика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трагикомедия жизни Раневской пока осталась не замеченной создателями сериала

Фото: KION Трагикомедия жизни Раневской пока осталась не замеченной создателями сериала

Фото: KION

Волей злого рока великая характерная актриса Раневская для широкой публики ассоциируется с якобы остроумными, но, положа руку на сердце, грубыми и вульгарными афоризмами. Ну и еще с парой-тройкой экранных реплик. Прежде всего с «Муля, не нервируй меня» из «Подкидыша» (1939) Татьяны Лукашевич.

Авторам «Раневской» не хватило ни терпения, ни ума, чтобы не вставить эту реплику, слегка трансформировав, уже во вторую серию байопика. Притом что действие происходит в 1916 году, и Муля, по сценарию, карикатурный жених Фаины-тогда-еще-Фельдман, ну, из очень хорошей таганрогской семьи. Остается ждать, что не менее легендарную реплику помутившейся умом экономки, именующей себя «Маргаритом Львовичем», из «Весны» (1947) Григория Александрова сценаристы присобачат куда-нибудь во времена Гражданской войны в Крыму или сотрудничества Раневской с Камерным театром в 1930-х.

Фаина, на роль которой очень удачно — и это пока что единственная удача кастинга — подошла Мариэтта Цигаль-Полищук, обаятельно-нелепая, засидевшаяся в девках отроковица-заика из еще даже более хорошей, чем у Мули, семьи. Влюбленная в театр и персонально в великого Качалова, она сбегает из Таганрога покорять Москву, обламывается, возвращается и снова идет на штурм Белокаменной.

В реальности эти эскапады заняли два-три года из почти 88-летней жизни Раневской, а на экране оккупируют две серии из восьми. Интересно, в каком темпе разыграется вся дальнейшая трагикомедия жизни героини, чтобы уместиться в шесть эпизодов?

А жизнь ее была действительно трагикомедией, орошаемой невидимыми миру слезами сквозь видимый миру смех. Она очень мало снималась в кино, причем лишь дважды получала достойные ее драматические роли в фильмах Михаила Ромма «Пышка» (1934) и «Мечта» (1941). Еще меньше играла в столичных театрах: метания по провинции в 1920-х вынесем за скобки. Очевидно, главные свои роли — за двумя-тремя театральными исключениями — она не сыграла.

Трижды удостоилась Сталинской премии черт знает за что. За роль в пьесе Анатолия Сурова — его имя было синонимом бездарности — «Рассвет над Москвой». Или за роль похитительницы советских детей фрау Вюрст в фильме Александра Файнциммера и Владимира Легошина «У них есть Родина» (1949). Советская власть в ее судьбе точно была не виновата — разве что ее собственная конфликтная мизантропия. Ее личная жизнь оставалась в тени: ее связывали с поэтессой Софьей Парнок, балериной Екатериной Гельцер (Эмилия Спивак), актрисой Павлой Вульф, но кто знает.

Впрочем, все эти перипетии впереди. Пока что «хор», окружающий на экране Фаину, отрабатывает стереотипы группового действия.

Московские звезды Серебряного века показательно-уцененно — особенно если сравнить с отличным «Вертинским» (2021) Авдотьи Смирновой — декадентствуют. Таганрогские евреи во главе с папой Гиршем (Семен Стругачев) еврействуют, поминутно поправляя расставленные везде, где можно и где нельзя, семисвечники. Антисемиты антисемитствуют, пытаются изуверски сжить со света Гирша. Нелепость попытки сжечь его заживо превосходит изуверство замысла.

И тут, как ни неуместны вопросы к исторической достоверности, не избавиться от мысли, что сценаристы плохо читали биографию Раневской. Иначе бы знали, что Таганрог был счастливой еврейской обителью, где не случилось ни одного погрома.

Учитывая нелепейшую сцену вооруженного противостояния загадочных «коммунаров» с жандармерией в 1915-м — сценаристы перепутали его с 1905 годом,— творцы фильма не лучше авторов самых топорных советских киноподелок, в которые непременно следовало вставить эпизоды классовой борьбы.

Прочитав список действующих лиц грядущих серий «Раневской», понимаешь: все там будет как во всех байопиках советских звезд, которых непременно надо представить как жертв или чудесных везунчиков, а не творцов эпохи. Ну, например, чем будут заниматься безымянные капитаны и полковники НКВД? Ясный пень, травить трижды лауреатку Сталинских премий. Между тем среди героев не нашлось места маршалу Советского Союза Федору Толбухину. Единственному мужчине, с которым Раневскую, кажется, связывали какие-никакие лирические отношения.

И, при всем уважении к авторам, загадку Раневской могла сыграть и сыграла в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003) только великая Инна Чурикова. Пусть ее героиню и звали не Раневской, а Куниной.