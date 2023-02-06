Суд признал законным возбуждение уголовного дела против Гафурова

Московский горсуд не удовлетворил жалобу защиты бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, в которой оспаривалась законность возбуждения уголовного дела против него. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По словам адвоката господина Гафурова Ольги Нарышкиной, у обвиняемого не было мотивов совершать преступление, а дело при этом завели с нарушением установленного порядка. «Если данная практика будет внедрена, она нарушит конституционные права многих граждан РФ. На сегодняшний день она нарушает конституционные права Гафурова», — сказала госпожа Нарышкина.

Напомним, Ильшат Гафуров был задержан в конце 2021 года в подстрекательстве к убийству по найму (ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 30, п «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В частности, речь идет об убийстве елабужского предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году. Вину он не признает.

"Ъ-Казань"