Объем финансирования ремонта электрооборудования увеличат на 100 млн рублей в 2023 году

Компания «Удмуртэнерго» в 2023 году увеличит объем финансирования работ по ремонту сетей и оборудования в Удмуртии на 100 млн руб. В прошлом году на эти цели предприятие направило 783,2 млн руб. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства региона Ярослава Семенова и заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» Андрея Малышева, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Деньги планируется направить на капитальный ремонт 283 км линий электропередачи, расчистку от деревьев и кустарников более 1,29 тыс. га трасс под воздушными линиями, а также капитальный ремонт 546 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В ходе встречи Андрей Малышев также отметил, что бригады энергетиков находятся в постоянной готовности к любому развитию событий. При этом прохождение осенне-зимнего периода 2022-2023 годов оценивается электросетевым комплексом как штатное. Всего при необходимости энергетики могут привлечь к восстановительным работам 116 бригад в составе 559 человек и 182 единицы специальной и автомобильной техники.