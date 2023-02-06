Нижегородская область получит 490 млн рублей на благоустройство малых городов

Правительство России направит 7 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию проектов-победителей дополнительного всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, сообщили в кабинете министров РФ.

Финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн руб., отметили в правительстве.

Нижегородская область получит 490 млн руб., следует из документа. Победителями конкурса от региона стали концепции благоустройства исторической части села Большое Болдино «Пушкинское Болдино — место творческой силы» и набережной Юрия Долгорукого в Городце.

Владимир Зубарев