В Ростове у продавца изъято 1210 пачек контрафактных сигарет

В Ростове-на-Дону представители таможенной службы изъяли у предпринимателя 1210 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления Ростовской таможни.
Фото: пресс-служба Ростовской таможни
Как пояснили в ведомстве, у владельцев магазина, откуда изъяли табачную продукцию, отсутствовали товаросопроводительные документы.
«В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по 16.21 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.
Также в ходе осмотра была найдена табачная продукция в количестве 400 пачек белорусского, армянского и российского производства без акцизных марок.
Ранее «Ъ-Юг» публиковал подробный материал о поставках контрафактных сигарет в ЮФО и ЦФО.