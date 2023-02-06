В Ростове у продавца изъято 1210 пачек контрафактных сигарет

В Ростове-на-Дону представители таможенной службы изъяли у предпринимателя 1210 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления Ростовской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской таможни Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Как пояснили в ведомстве, у владельцев магазина, откуда изъяли табачную продукцию, отсутствовали товаросопроводительные документы.

«В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по 16.21 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также в ходе осмотра была найдена табачная продукция в количестве 400 пачек белорусского, армянского и российского производства без акцизных марок.

Ранее «Ъ-Юг» публиковал подробный материал о поставках контрафактных сигарет в ЮФО и ЦФО.

Анастасия Назарова