Жительница Белорецкого района ударила полицейского лопатой

Белорецкий межрайонный следственный отдел возудил уголовное дело по подозрению 55-летней жительницы села Сермеево Белорецкого района Агзибы Махмутовой в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службах регионального управления СКР и МВД по Башкирии, оперуполномоченный МВД по Белорецкому району приехал к дому подозреваемой и ее сожителя, чтобы доставить их в полицию для проверки причастности к краже денег. Когда оперативник и ее сожитель направились к служебному автомобилю, женщина дважды ударила полицейского лопатой по голове и спине. Попытавшись ударить полицейского в третий раз, подозреваемая промахнулась и попала лопатой в ногу своего сожителя. Кроме того она разбила заднее стекло полицейского автомобиля. Избитые мужчины обратились в больницу.

Майя Иванова

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