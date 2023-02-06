В Самаре отреставрируют место визитов Владимира Ленина

Самарский дом на ул. Куйбышева, 103, который в 1891-1892 году посещал Владимир Ленин, планируется приспособить под современное использование. Для этого в нем проведут реставрационные работы. Акт экспертизы проекта размещен на сайте областного Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

Документ предусматривает монтаж перегородки с дверным проемом, модернизацию оконных блоков и отделку помещений. Работы будут проведены на третьем этаже здания.

В здании, о котором идет речь, размещалась квартира зубного врача А.А. Канцельсона, у которого бывал Владимир Ленин. Оно также известно как Дом Хреновой. Постройке присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Дом относится к кинотеатру «Художественный».

Георгий Портнов