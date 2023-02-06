В Набережных Челнах загорелся архив центра материальной помощи

В здании отделения Республиканского центра материальной помощи Татарстана на территории Набережных Челнов произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Сообщение о происшествии поступило в 14:50. На месте пожарные выяснили, что в архиве горит бумага на площади 20 кв. м.

В 15:12 пожар был ликвидирован.

В результате инцидента никто не погиб. Спасатели эвакуировали из здания 29 человек. Из них семерых отправили в больницу скорой помощи с признаками отравлениями продуктами горения. Еще 35 человек покинули здание самостоятельно до приезда пожарных.

"Ъ-Казань"