В Набережных Челнах загорелся архив центра материальной помощи

В здании отделения Республиканского центра материальной помощи Татарстана на территории Набережных Челнов произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.
Сообщение о происшествии поступило в 14:50. На месте пожарные выяснили, что в архиве горит бумага на площади 20 кв. м.
В 15:12 пожар был ликвидирован.
В результате инцидента никто не погиб. Спасатели эвакуировали из здания 29 человек. Из них семерых отправили в больницу скорой помощи с признаками отравлениями продуктами горения. Еще 35 человек покинули здание самостоятельно до приезда пожарных.