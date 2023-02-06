Нижегородским аграриям субсидируют покупку оборудования для маркировки

Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект постановления о субсидировании аграриям создания и модернизации ферм, а также покупки оборудования для маркировки мороженого. Документ размещен на сайте правительства региона.

Проект предусматривает компенсации затрат сельхозпроизводителей на обустройство коровников, власти готовы направить от 70 до 160 тыс. руб. на одно место для животных в зависимости от величины стада. Для мелкого рогатого скота предусмотрены 50% субсидии на первом этапе работ, проделанных аграриями при создании или модернизации ферм.

Также правительство готово компенсировать половину стоимости купленного фермерами оборудования для маркировки мороженого. Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Владимир Зубарев