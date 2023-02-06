В Петербурге тушили пожар на кафедре журналистики в университете промышленных технологий и дизайна

Пожарные почти два часа боролись с возгоранием на крыше над кафедрой журналистики здания Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Пожару присвоили ранге сложности 1-БИС.

Как сообщила пресс-служба городского МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 12:27. По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет. Огонь тушили восемь единиц техники и 36 человек личного состава.

Как сообщили «Ъ-СПб» в университете, эвакуация студентов из здания началась около 13:20. В заведении подчеркнули, что завтра, 7 февраля, университет вернется к штатной работе. «Единственное — неясно, останется ли запах и успеет ли все выветриться»,— добавили там.

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