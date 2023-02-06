Больше 8 тысяч жителей Удмуртии приняли участие в дистанционном мониторинге артериального давления

За шесть месяцев 2022 года в Удмуртии участие в проекте по дистанционному мониторингу артериального давления приняли 8,97 тыс. жителей с гипертонией. Как сообщает пресс-служба сервиса СберЗдоровье, при поддержке которого реализуется проект, у 86% участников наблюдается положительная динамика. Около 10 человек по результатам наблюдения госпитализировали в стационары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В проекте задействованы терапевты и кардиологи 42 медицинских организаций республики. Мониторинг осуществляется при помощи голосового робота и тонометров, которые автоматически замеряют и сохраняют показатели в электронном дневнике. Затем данные передают лечащему врачу или фельдшеру.

Главный внештатный кардиолог минздрава Удмуртии Сергей Помосов подчеркнул, что артериальная гипертония — один из главных факторов риска развития инфаркта миокарда и мозгового ишемического инсульта. Данный проект позволяет терапевту подобрать или скорректировать лечение, а также оценить его эффективность.

