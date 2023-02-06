В Темрюкском районе оштрафовали бизнесмена за вред почве при благоустройстве территории у отеля

Владельца отеля «Уют Тамани» в поселке Волна Темрюкского района оштрафовали на 1,7 млн руб. за вред почве, причиненный при благоустройстве прилегающей территории, находящейся в водоохранной зоне Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

По данным надзорного органа, перекрытие почвы на площади 1,5 тыс. кв. м искусственными покрытиями и линейными объектами причинило вред окружающей среде на сумму 1,7 млн руб.

Требование о добровольном возмещении нанесенного ущерба бизнесмен проигнорировал, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края. Иск удовлетворили в полном объеме.

Анастасия Донскова

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