Десятилетнюю реконструкцию филармонии в Тамбове планируют завершить до конца 2023 года

В тамбовской филармонии, реконструкцию которой не удается завершить с 2012 года, до конца 2023 года должны завершиться ремонтные работы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там уточнили, что в здании осталось провести внутреннюю отделку, строительно-монтажные работы и оснастить концертные залы. Оставшиеся работы, по данным властей, потребуется 570 млн руб. Еще в 501 млн руб. оценены закупки оборудования. Всего стоимость проекта, возобновившегося в сентябре 2022 года, оценивается в порядка 1,5 млрд руб.

Проект реконструкции филармонии предусматривает увеличение площади здания с 6,1 до 8,6 тыс. кв. м. Планируется, что станут больше и концертных залов: кроме главного, могут появиться малый зал на 300 мест и камерный на 99 мест.

Завершить реконструкцию филармонии власти не могут уже почти десять лет. Работы начались в 2012 году, однако через три года их заморозили «из-за недобросовестного генподрядчика». В 2017 году по итогам очередных торгов подрядчиком стало тюменское АО «Тюментел». Компания стала единственным участником аукциона и получила контракт на 668,9 млн руб. Уже тогда планировалось увеличить площадь филармонии и число концертных залов. Завершиться работы должны были в 2019 году. Однако этого сделано не было, а контракт с «Тюментелом» расторгнут «по обоюдному решению сторон».

Подробнее о попытках достроить тамбовскую филармонию — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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