В Краснодаре на 23% вырос спрос на готовый бизнес и франшизы

По итогам 2022 года спрос на инвестиции в готовый бизнес и франшизы вырос на 23% среди краснодарских предпринимателей, согласно данным исследования «Авито». Самыми востребованными являются – торговые сферы и общепит.

Большие темпы роста спроса показали компании из сферы стоматологических и медицинских услуг (+90%), объекты туристической инфраструктуры (+84%), а также предприятия индустрии красоты (+ 71%). При этом спрос на франшизы практически идентичен, но к этому списку еще добавились точки общественного питания.

«Рост спроса на готовый бизнес в 2022 году был обусловлен сразу несколькими факторами. С одной стороны, сформировался новый класс инвесторов, которые ранее работали в крупных компаниях и сейчас готовы рассматривать покупку и развитие собственного бизнеса с целью диверсификации доходов. С другой, выросла привлекательность вложений в готовый бизнес со стороны профессиональных инвесторов, которые в приобретении компаний видят новый инструмент инвестирования, либо же инвестируют в отрасли, где сейчас прогнозируется быстрый рост бизнеса», – пояснил руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на «Авито Илья Дудковский.

Одно из самых популярных вложений – это покупка магазина или пункта выдачи. Средняя стоимость – 573 тыс. руб. Медицинские компании не всем были по карману – их цена в среднем составляла 2 млн руб. Приобретались и производственные компании, но спрос составил всего 5%, а средняя стоимость готового бизнеса – 1,2 млн руб.

Александр Кондратьев

Читайте нас в Telegram