Госстройнадзор разрешил ввод ФОКа на территории курорта «Охта-Парк» в Ленобласти

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном на территории курорта «Охта-Парк» во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство объекта велось 2021 года. С начала 2023 года в «Охта-Парке» также открылся динопарк. Весной ожидается ввод спа-комплекса площадью 4,5 тыс. кв. м, он станет одним из самых крупных в регионе.

Курорт «Охта Парк» расположен в 10 км от Санкт-Петербурга в деревне Мистолово. Посетителям доступны восемь горнолыжных трасс различного уровня сложности и сопутствующая гостиничная инфраструктура.

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