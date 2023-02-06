В Учалинском районе похоронили двух участников СВО

В Учалинском районе похоронили двух погибших в ходе СВО, сообщила в соцсетях пресс-служба местной администрации.

4 февраля в селе Вознесенка простились с 33-летним Сергеем Карнеевым. В сентябре 2022 года он был мобилизован, проходил боевое слаживание пулеметчиком. 26 декабря военнослужащий погиб.

5 февраля в Учалинской филармонии простились с 35-летним сержантом Ранисом Алтыновым.

С 2007 года по 2010 год он служил по контракту на территории Чечни. В октябре 2022 года его мобилизовали на СВО, боевое слаживание проходил в должности санитара. Погиб 5 января во время боевого задания. Указом президента России Ранис Алтынов посмертно награжден орденом Мужества.

Майя Иванова

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