На этой неделе в Татарстане похолодает до 27 градусов мороза

В Татарстане в среду, 8 февраля, температура воздуха ночью понизится до -27°, днем ожидается -8..-13°. Осадкой не прогнозируется. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Завтра, 7 февраля, погода в Татарстане будет такой же, как в минувшие выходные. «При слабом ветре и высокой влажности воздуха возможно образование туманов и изморози. Температуры ночью и утром будут понижаться до -11..-16°, при прояснениях -17..-22°, днем ожидается -8..-13°», — уточнили в Гидрометцентре.

9 февраля в Татарстане прогнозируют снег ночью и утром. Столбики термометров покажут ночью -9..-14°, днем они повысятся до -3..-8°. 10 и 11 февраля, по предварительным данным, в Татарстане осадков не ожидается, температура воздуха составит ночью -10..-19°, днем -3..-9°.

"Ъ-Казань"