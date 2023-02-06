В Петербурге до конца года вакцинируют от бешенства более 100 тыс. собак

В 2023 году власти Санкт-Петербурга запланировали вакцинировать от бешенства и основных заболеваний более 100 тыс. собак, принадлежащих жителям города. Прививки оплатят из городского бюджета, сообщила пресс-служба Смольного.

«За январь 2023 года в СанктПетербурге вакцинировано от бешенства почти 9 500 собак, это один из лучших показателей в стране. В 2022 году на реализацию социальной акции из бюджета города был выделен 91 млн рублей, в 2023 году — 107 млн рублей»,— сказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Вакцинация домашних собак от бешенства в Петербурге проводится с 2012 года. За это время жители города воспользовались услугой 836 тысяч раз. Вакцинировать животное можно в любой государственной ветклинике при условии наличия регистрации на территории города.

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