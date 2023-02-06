Семья Ротшильд намерена приватизировать Rothschild & Co.

Семья Ротшильд хочет вывести свой инвестиционный банк Rothschild & Co. с парижской биржи Euronext. Операцию предполагается провести через подконтрольную семье холдинговую компанию Concordia, которая является крупнейшим акционером инвестбанка с долей 38,52%, говорится в пресс-релизе компании. Как отмечается в заявлении холдинговой компании, ни одно из подразделений банка (глобальный консалтинг, управление активами и состояниями и торговый банкинг) не нуждается в доступе к капиталу на рынке публичного акционерного капитала, а учитывая природу бизнеса, превращение компании в частную имеет больше смысла.

Согласно плану, Concordia подаст упрощенное тендерное предложение на покупку не принадлежащих ей акций Rothschild & Co. по цене €48 за каждую, что на 19% выше их цены на момент закрытия торгов пятницы. Таким образом, покупка акций обойдется семье в €1,44 млрд. Кроме того, действующие акционеры получат дивиденды и дополнительные выплаты на общую сумму €9,4 за каждую проданную акцию.

Это предложение о приватизации будет рассмотрено на собрании акционеров Rothschild & Co. 25 мая нынешнего года.

На фоне сообщения о грядущей приватизации инвестбанка его акции на Euronext растут в цене примерно на 17%.

Банковскому бизнесу семьи Ротшильд больше двух столетий, а нынешняя структура Rothschild & Co. сформировалась в результате слияния в 2012 году французского банка Ротшильдов и британского NM Rothschild & Sons. Эксперты напоминают, что банк принимал активное участие в крупнейших европейских сделках, включая IPO Porsche, национализацию германской энергетической компании Uniper и объединение спутниковых операторов Eutelsat и OneWeb.

Кирилл Сарханянц