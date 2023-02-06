«Яндекс Музей» запускает выставку электронных игр 80-х

«Яндекс Музей» анонсирует старт выставки электронных игр — прародителей современных портативных консолей. Она включает в себя оригинальные игры Nintendo Game & Watch, их советские аналоги из серии «Электроника» и несколько уникальных устройств этой же марки — всего более 25 экспонатов. Выставка интерактивная и бесплатная, в игры может поиграть любой посетитель. Также гости могут познакомиться с советским шахматным компьютером «Электроника ИМ-01», оснащенным настоящей шахматной доской. Желающие увидеть, какими были более поздние главы в истории портативных консолей, могут сыграть в Nintendo Game Boy и в легендарную Brick Game. Выставка будет открыта в «Яндекс Музее» в Санкт-Петербурге с 6 февраля по 6 марта, а затем она переедет в московский Музей на Павелецкой — с 13 марта по 9 апреля.

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