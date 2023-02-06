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В документах к конкурсу на обращения животными в трех районах Саратова выявлены нарушения

Саратовское УФАС обнаружило нарушения при проведении конкурса на оказание услуг по обращению с животными. Об этом сообщает пресс-служба управления по итогам внеплановой проверки.

Проверка показала, что департамент Гагаринского района и администрации Волжского и Фрунзенского районов Саратова объявили аукционы на оказание услуг по обращению с животными без владельцев с начальной ценой контракта 1,6 млн, 1,3 млн и 1,2 млн руб. Условия оказания услуг, предусмотренные извещениями, не отвечают требованиям законодательства, регулирующего деятельность по обращению с бездомными животными.

Заказчики не предусмотрели требования к транспорту, необходимому для перевозки животных (нет требований к температуре воздуха в машине, к наличию противопожарного оборудования и инвентаря, защите животных от погодных условий). Установлено требование, что животное в машине для транспортировки должно находиться не более 12 часов после отлова, но, согласно областному законодательству, это время меньше – не более пяти часов с момента загрузки животного.

Заказчикам выдано предписание об устранении нарушений.

Марина Ковалева

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